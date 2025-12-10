Una Hotels di nuovo a Zagabria L’obiettivo è tornare a gioire

Dopo una difficile serie di sconfitte in campionato, Una Hotels Zagabria si prepara a rilanciarsi affrontando nuovamente la Fiba Europe Cup, competizione in cui ha già ottenuto risultati positivi. La squadra cerca di ritrovare fiducia e stabilità, puntando a migliorare la propria posizione in vista delle prossime sfide.

Reduce dalla 7ª sconfitta consecutiva in campionato, che l’ha lasciata al penultimo posto in solitaria in classifica, l’ Una Hotels si rituffa stasera nell’avventura continentale di Fiba Europe Cup, sinora più foriera di soddisfazioni per i colori biancorossi. La riprende sul parquet di Zagabria, espugnando il quale, lo scorso 19 novembre contro il Cibona, la truppa di Priftis ha chiuso il suo girone da vincente. L’avversaria di stasera sarà però l’altra squadra della capitale croata, il Cedevita, pure esso primo classificato nel suo raggruppamento, con 5 vittorie in sei match. Si preannuncia quindi un impegno quanto mai probante per capitan Vitali e soci, ma che potrebbe già indirizzare il cammino reggiano nel girone, che qualificherà le prime due del poker di team (oltre a Reggiana e Cedevita vi sono anche il Bosna Sarajevo e i rumeni dell’Oradea) ai quarti di finale della competizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it