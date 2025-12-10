Una golf car per le visite al cimitero

Una golf car al cimitero rappresenta un aiuto pratico per chi ha difficoltà a muoversi o deve affrontare lunghe distanze durante le visite. Questa soluzione contribuisce a rendere più accessibile e dignitosa l’esperienza di visitare i propri cari, offrendo comodità e supporto a chi ne ha bisogno.

Una golf car al cimitero per dare una mano a chi si muove con difficoltà o non può sostenere medie e lunghe distanze camminando sulle proprie gambe. Vimodrone sceglie un servizio originale per mettere fine a un disagio vissuto da molte persone, soprattutto dagli anziani. Da qualche giorno la macchinina elettrica permette, infatti, di accompagnare i visitatori all’interno del camposanto "in modo comodo, sicuro e gratuito", spiega il Comune. Unica incombenza alla quale si deve far fronte: il servizio è su prenotazione. L’obiettivo è chiaro: "Favorire l’ accessibilità, agevolare gli spostamenti delle persone che hanno problemi a camminare e garantire a tutti la possibilità di raggiungere i propri cari senza scoraggiarsi e senza affaticarsi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una golf car per le visite al cimitero

