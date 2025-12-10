Una festa per Leonardo Stella | Ephebia celebra il suo fondatore e premia il coraggio di chi fa musica nel territorio

L’associazione Ephebia rende omaggio a Leonardo Stella con l’evento “Una festa per Leo”, un’occasione per celebrare il suo contributo alla musica e alla cultura di Terni. L’appuntamento riconosce il coraggio di chi porta avanti la passione musicale nel territorio, mantenendo vivo il ricordo di una figura fondamentale per la scena locale.

