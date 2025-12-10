Una festa per Leonardo Stella | Ephebia celebra il suo fondatore e premia il coraggio di chi fa musica nel territorio
L’associazione Ephebia rende omaggio a Leonardo Stella con l’evento “Una festa per Leo”, un’occasione per celebrare il suo contributo alla musica e alla cultura di Terni. L’appuntamento riconosce il coraggio di chi porta avanti la passione musicale nel territorio, mantenendo vivo il ricordo di una figura fondamentale per la scena locale.
L’associazione Ephebia annuncia “con emozione e riconoscenza” l’appuntamento con “Una festa per Leo”, l’evento dedicato alla memoria di Leonardo Stella, fondatore e anima pulsante dell’associazione, figura che ha segnato in modo indelebile la scena musicale e culturale di Terni.L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
‘Una festa per Leo’: Ephebia celebra il fondatore e premia il coraggio di chi fa musica nel territorio - L’associazione Ephebia celebrerà e ricorderà il suo fondatore sabato 13 dicembre al Jonas Club di Terni, a partire dalle 21. Scrive umbria24.it
Ephebia celebra il suo fondatore Una festa per Leonardo Stella: premiato il coraggio di chi fa musica nel territorio - facebook.com Vai su Facebook
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com