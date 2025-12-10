Una donna di ventitré anni è stata violentata all’uscita della metro Jonio a Roma

Una donna di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata all’uscita della stazione metro Jonio, sulla linea B1 di Roma, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree pubbliche della capitale.

Una donna ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre all'uscita della fermata Jonio della metro B1 di Roma. Come si evince dal racconto della ventitreenne, lo stupro è avvenuto oltre la mezzanotte. La ragazza stava uscendo dalla fermata, che si trova a nord-est della capitale, nel quartiere Monte Sacro, quando è stata bloccata da tre uomini. La donna violentata fuori dalla metro Jonio si è recata da sola al pronto soccorso. Due di loro l'hanno tenuta ferma, impedendole di scappare, mentre il terzo ha abusato di lei. Subito dopo, gli aggressori si sono dati alla fuga per le vie del quartiere, a quell'ora deserte.

