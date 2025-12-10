una distopia storica svela il male ue

Un'analisi di una distopia storica rivela le radici profonde del conflitto tra le due sponde dell'Atlantico. Attraverso un esercizio di fantapolitica, l'articolo esplora le dinamiche e le tensioni che caratterizzano l'attuale rapporto tra le potenze europee e gli Stati Uniti, offrendo una prospettiva innovativa per comprendere le sfide geopolitiche contemporanee.

Un paradossale esercizio di fantapolitica può forse aiutarci a capire meglio le ragioni dell'attuale scontro tra le due sponde dell'Atlantico. Immaginiamo che, più o meno verso la metà del Novecento, un terribile regime nazista si sia impadronito degli Stati Uniti d'America. Così la Grande Europa (da tempo unita) passato un iniziale periodo di esitazione isolazionista, decise di intervenire per salvare gli Usa e, con essi, l'intero pianeta. Centinaia di migliaia di ragazzi partirono da Parigi, Berlino, Roma, Madrid per andare a combattere e morire in quelle terre lontane. In nome di una parola tanto astratta quanto seducente: libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it