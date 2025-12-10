Una dipendente del San Raffaele di Milano | Pazienti abbandonati non potevano neanche andare in bagno

Una dipendente del San Raffaele di Milano ha rivelato le gravi condizioni dei pazienti, sottolineando problemi come l’abbandono e l’impossibilità di accedere ai servizi essenziali. Il racconto ha portato l’Ats a avviare un’indagine sull’ospedale, concentrandosi sulle criticità emerse dopo l’esternalizzazione del servizio infermieristico alla cooperativa Auxilium Care Scarl.

Una dipendente del San Raffaele ha raccontato a Fanpage.it le criticità che hanno portato l'Ats a indagare l'ospedale dopo l’esternalizzazione del servizio infermieristico alla cooperativa Auxilium Care Scarl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

San Raffaele arrivano gli ispettori Caos fughe ed errori | Situazione estremamente pericolosa - Zazoom Social News

Nel reparto del San Raffaele si erano dimessi 16 inferieri in tre mesi Esodo ignorato scelta scellerata affidare tutto a una cooperativa - Zazoom Social News

Una dipendente del San Raffaele di Milano: “Pazienti abbandonati, non potevano neanche andare in bagno” - it le criticità che hanno portato l'Ats a indagare l'ospedale dopo l’esternalizzazione del servizio ... Scrive fanpage.it

San Raffaele, farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte. Regione Lombardia: “Indagine dell’Ats” - Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità. Secondo ilfattoquotidiano.it

Nel giorno in cui deflagra il caso dei gettonisti al San Raffaele, arriva anche la fotografia sul sistema sanitario italiano: è allo stremo tra privatizzazione crescente, liste d’attesa interminabili, territori senza medicina di prossimità, personale sotto organico e sotto - facebook.com Vai su Facebook