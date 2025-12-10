Una dipendente del San Raffaele di Milano | Pazienti abbandonati non potevano neanche andare in bagno

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dipendente del San Raffaele di Milano ha rivelato le gravi condizioni dei pazienti, sottolineando problemi come l’abbandono e l’impossibilità di accedere ai servizi essenziali. Il racconto ha portato l’Ats a avviare un’indagine sull’ospedale, concentrandosi sulle criticità emerse dopo l’esternalizzazione del servizio infermieristico alla cooperativa Auxilium Care Scarl.

Una dipendente del San Raffaele ha raccontato a Fanpage.it le criticità che hanno portato l'Ats a indagare l'ospedale dopo l’esternalizzazione del servizio infermieristico alla cooperativa Auxilium Care Scarl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

San Raffaele arrivano gli ispettori Caos fughe ed errori | Situazione estremamente pericolosa - Zazoom Social News

Nel reparto del San Raffaele si erano dimessi 16 inferieri in tre mesi Esodo ignorato scelta scellerata affidare tutto a una cooperativa - Zazoom Social News

dipendente san raffaele milanoUna dipendente del San Raffaele di Milano: “Pazienti abbandonati, non potevano neanche andare in bagno” - it le criticità che hanno portato l'Ats a indagare l'ospedale dopo l’esternalizzazione del servizio ... Scrive fanpage.it

dipendente san raffaele milanoSan Raffaele, farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte. Regione Lombardia: “Indagine dell’Ats” - Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità. Secondo ilfattoquotidiano.it