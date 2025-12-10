Una collezione di trionfi Il 2025 da leggenda del Moto Club Lazzate

Il 2025 si conferma un anno memorabile per il Moto Club Lazzate, caratterizzato da trionfi di portata mondiale e da un prestigioso “triplete” a livello nazionale. Una stagione che ha consolidato la reputazione del club, segnando una pagina importante nella sua storia sportiva e regalando emozioni e successi di notevole rilievo.

Una vittoria di caratura mondiale e il “triplete” su scala nazionale fanno del 2025 un’annata sportiva eccezionale per il Moto Club Lazzate. Alessia Bacchetta, tesserata per il club dell’elefantino e componente del team Italia al Trial delle Nazioni 2025, è salita sul tetto del mondo dopo l’assegnazione del titolo da parte della federazione internazionale al termine della gara in Val d’Aosta: è la prima volta per una ragazza del Moto Club Lazzate. Dieci anni fa a portare qui un titolo mondiale nel trial fu Marco Fioletti, nella classe 125. Alessia Bacchetta ha vinto il titolo a squadre nazionali con la divisa azzura insieme alle compagne Andrea Sofia Rabino e Martina Gallieni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una collezione di trionfi. Il 2025 da leggenda del Moto Club Lazzate

