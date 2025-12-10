Una camminata ludico-motoria non competitiva tra le vie del centro | torna a Forlimpopoli la Podistica dei Babbi
Domenica 14 dicembre, il centro storico di Forlimpopoli si anima con la tradizionale
Domenica 14 dicembre il centro storico di Forlimpopoli si tingerà di rosso e bianco per la tradizionale "Podistica dei Babbi", una manifestazione podistica non competitiva che unisce sport, divertimento e spirito natalizio. L'evento, organizzato dalla Polisportiva Azzurra in collaborazione con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Camminata ludico-motoria aperta a tutti con due percorsi di 8,5 e 2,5 chilometri organizzata dal G.S. Locomotiva insieme a Confartigianato. Vai su Facebook
A Torri di Mezzano la camminata ‘Dopo di noi’. Mille iscritti per sostenere la Fondazione - motoria ‘Dopo di Noi’, evento non competitivo sui percorsi di 6 e 3 km, con partenza e arrivo presso la struttura residenziale ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
