Una 23enne denuncia uno stupro a Roma

Una giovane donna di 23 anni ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro a Roma, nel quartiere Tufello, all’uscita dalla metro Jonio. La notizia ha suscitato timori tra i residenti e riaperto il dibattito sulla sicurezza nella zona, dopo che la denuncia è stata resa nota riguardo a un episodio avvenuto durante la notte tra sabato e domenica.

La notizia ha seminato il panico tra i residenti del Tufello, quartiere a est di Roma. Una studentessa fuori sede di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini stranieri, probabilmente nordafricani, all'uscita dalla metro Jonio, la notte tra sabato e domenica scorsi. La giovane sembra stesse percorrendo questo tratto dalla metro verso l'autobus notturno che doveva prendere. Poco dopo sarebbe stata aggredita. "Sono spuntati all'improvviso, non li ho sentiti arrivare. In due mi hanno bloccato mentre il terzo mi violentava", ha raccontato ai carabinieri. Dopo lè stata soccorsa da una automobilista che l'ha accompagnata in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Una 23enne denuncia uno stupro a Roma

