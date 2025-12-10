Un tramonto tropicale prenatalizio

Un suggestivo tramonto tropicale ha incantato Lecce nell’Immacolata, regalando un'atmosfera insolita per la stagione. La scena, catturata dal lettore Leonardo Nanna, trasmette la magia di un cielo dai toni caldi e avvolgenti, trasformando la città in un paesaggio da sogno. Un’immagine che sorprende e affascina, unendo le meraviglie della natura alle peculiarità del periodo natalizio.

LECCE - "Lecce: tramonto tropicale nel giorno dell'Immacolata". Scatto e testo ci arrivano dal lettore Leonardo Nanna.

