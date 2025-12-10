un sorriso per i piccoli pazienti

Dopodomani alle 17, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, Ludovica Mattiacci e Teresa Curotti presenteranno

Dopodomani alle 17, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, Ludovica Mattiacci e Teresa Curotti presentano " Orelí ed Elio. Il sentiero delle cose perdute ". Il volume rientra nel progetto " Un sorriso in corsia ", promosso dall’associazione culturale NextGen con l’obiettivo di rendere più sereno e stimolante il tempo trascorso dai piccoli pazienti nel reparto di pediatria dell’ ospedale di Macerata. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno dell’assessorato allo sport del Comune, e grazie al contributo delle società sportive del territorio S.s. Maceratese, Hr volley e Asd Kick Boxing, che hanno finanziato il progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it