Un secolo di note all’Osservanza Vassura-Baroncini protagonista

Celebrando un secolo di musica, la città si appresta a commemorare i 100 anni dalla nascita della scuola Pietro Baroncini, antenata dell’attuale scuola di musica Vassura-Baroncini. Un secolo di note che ha attraversato generazioni, strumenti e sogni, testimoniando l’importanza della musica nella storia culturale locale e nel cuore della comunità.

Un secolo di musica che continua a risuonare, attraversando generazioni, strumenti e sogni. È con questo spirito che la città si prepara a celebrare i 100 anni dalla nascita della sua prima scuola di musica, la Pietro Baroncini, antenata dell’attuale nuova scuola di musica Vassura-Baroncini. Un anniversario importante, che verrà festeggiato sabato alle 20,30 al teatro dell’Osservanza con il concerto di Natale ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, a ingresso libero fino a esaurimento posti. La serata sarà un viaggio attraverso le tante anime della scuola, oggi più viva che mai: dai cori alle formazioni di musica da camera, dall’ensemble di arpe alla Vassura Baroncini Brass, fino alle band pop-rock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di note all’Osservanza. Vassura-Baroncini protagonista

Il Riesling, vitigno storico di San Leonardo, dopo più di un secolo ritorna con la vendemmia 2013, affinato per un anno in grandi tonneaux che ne ammorbidiscono il carattere e ne valorizzano identità ed eleganza. Nel calice profumi di agrumi, note di frutta trop - facebook.com Vai su Facebook