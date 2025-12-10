Un secolo di note all’Osservanza Vassura-Baroncini protagonista

Celebrando un secolo di musica, la città si appresta a commemorare i 100 anni dalla nascita della scuola Pietro Baroncini, antenata dell’attuale scuola di musica Vassura-Baroncini. Un secolo di note che ha attraversato generazioni, strumenti e sogni, testimoniando l’importanza della musica nella storia culturale locale e nel cuore della comunità.

Un secolo di musica che continua a risuonare, attraversando generazioni, strumenti e sogni. È con questo spirito che la città si prepara a celebrare i 100 anni dalla nascita della sua prima scuola di musica, la Pietro Baroncini, antenata dell’attuale nuova scuola di musica Vassura-Baroncini. Un anniversario importante, che verrà festeggiato sabato alle 20,30 al teatro dell’Osservanza con il concerto di Natale ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, a ingresso libero fino a esaurimento posti. La serata sarà un viaggio attraverso le tante anime della scuola, oggi più viva che mai: dai cori alle formazioni di musica da camera, dall’ensemble di arpe alla Vassura Baroncini Brass, fino alle band pop-rock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

