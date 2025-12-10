Un rituale tornato fortemente in auge per suggellare ancor di più il legame

Il gesto di inginocchiarsi per chiedere il matrimonio ha radici profonde e un fascino senza tempo. Questa tradizione, tornata di moda, si rinnova attraverso scene iconiche del cinema e momenti reali, simbolo di dedizione e amore eterno. Un rituale che continua a emozionare e a rappresentare il sogno di un'unione speciale.

C'è una scena che il cinema americano ci ha consegnato: lui, inginocchiato su un pavimento di un ristorante di lusso; lei, con le mani sul viso, tra stupore e imbarazzo; infine, lui che estrae il fatidico scrignetto. È il rito della proposta, importazione hollywoodiana che, come Halloween e il Black Friday, ha attecchito nel Belpaese, patria di tradizioni ben più antiche. Ma siamo sicuri che questo pegno d'amore, così carico di aspettative e luccichio, sia solo una questione di copione? In realtà, l'anello di fidanzamento racconta una storia complessa, fatta di mutazioni sociali, di ritrovata libertà e di un'estetica che soppianta la semplice fede d'oro della nonna.

