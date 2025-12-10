Un Professore le anticipazioni di giovedì 11 dicembre

Un Professore, ecco le anticipazioni di giovedì 11 dicembre. Nel terzo appuntamento Thomas vive un momento drammatico: l’impatto con la scuola è disastroso, perde il lavoro in pizzeria e il rapporto con Simone si incrina. Il giovane rifiuta l’aiuto economico che gli viene offerto, segno di un orgoglio ferito e di una distanza difficile da sanare. Tra Anita e il nuovo professore di fisica Leone sembra nascere un’intesa: gesto che non sfugge a Dante, che mostra una gelosia crescente. Intanto, Viola e Zeno mostrano segnali di avvicinamento, ma al contempo la mente di Viola è distratta da altri pensieri. 🔗 Leggi su 361magazine.com

