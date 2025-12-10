Un presepe vivente al tempo dell’impero romano Il Natale di Spello è un viaggio tra storia e magia

A Spello, nel cuore dell’Umbria, il Natale si trasforma in un viaggio nel tempo con un presepe vivente ambientato al tempo dell’impero romano. L’evento, presentato a Palazzo Donini e organizzato da Hispellvm e Ombrikos, ripercorre le atmosfere dell’anno zero nella colonia Julia, unendo storia e magia in un’esperienza suggestiva e immersiva.

Un presepe vivente dell’anno Zero nella Spello al tempo della Colonia Julia. Il Natale umbro si colora di storia e magia grazie all’originale evento presentato ieri a Palazzo Donini, organizzato dall’associazione Hispellvm, in collaborazione con l’associazione Ombrikos, ideatrice dal 2015 delle precedenti edizioni. Il presepe vivente si terrà a Spello il 26 dicembre e il 6 gennaio e alla Natività unirà scene ispirate all’epoca romana, così da immergersi nelle suggestive e solenni atmosfere di una rievocazione che incrocia il suo racconto con quello della vita e dei personaggi della Hispellvm tra il I secolo avanti e dopo Cristo, quella dell’ imperatore Augusto, sotto il cui impero nacque Gesù e che molto amava questa terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un presepe vivente al tempo dell’impero romano. Il Natale di Spello è un viaggio tra storia e magia

