Un Presepe di Solidarietà | tradizione musica e impegno sociale
Un Presepe di Solidarietà unisce tradizione e impegno sociale in un evento che celebra la Natività con creatività, musica e spirito di condivisione. Un’occasione per riscoprire il senso di comunità attraverso una rappresentazione significativa, che invita tutti a riflettere sulla solidarietà e l’importanza di aiutare gli altri durante il periodo natalizio.
Un evento unico che reinterpreta la magia della Natività con uno sguardo contemporaneo e un cuore dedicato all’aiuto verso gli altri. “Un Presepe di Solidarietà” non è una semplice rappresentazione: è un’esperienza immersiva che fonde tradizione, musica e impegno sociale, portando sul palco un messaggio natalizio potente e attuale. La serata offrirà: Le melodie natalizie più emozionanti, insieme a brani scelti per accompagnare il racconto e amplificarne l’atmosfera;. Un’interpretazione coinvolgente e innovativa della storia del Natale, capace di emozionare e sorprendere il pubblico;. Un forte messaggio di solidarietà: l’intero evento è dedicato a sostenere un progetto benefico, trasformando l’arte in un gesto concreto di aiuto. 🔗 Leggi su Zon.it
U.N.A.C. UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI BAGHERIA: UN ESEMPIO DI SOSTENIBILITÀ E SOLIDARIETÀ L'Albero di Natale e il Presepe Realizzati con Materiale Riciclato La sede di Bagheria dell'U.N.A.C. UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIE Vai su Facebook
Musica e tradizione: al via la mostra dei presepi trasportabili - Il gruppo vocale Il Baluardo apre l’esposizione alla Cappella delle Nevi, tra arte sacra, artigianato e votazioni del pubblico ... Segnala luccaindiretta.it
Fortitudo, occasione per la vetta. Imbrò e Fantinelli verso il recupero sport.quotidiano.net
Infortunio Calhanoglu, le ultime da Appiano Gentile sembrano essere confortanti internews24.com
Moviola Inter Liverpool, Tuttosport meno duro con l’arbitro Zwayer. Il vero errore… internews24.com
Testa a testa per il ’titolo’. Spal e Mezzolara, rush d’inverno ilrestodelcarlino.it
Calcio Eccellenza femminile. Aquilotte beffate dal Vado in ’zona Cesarini’ sport.quotidiano.net
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08:30 romadailynews.it