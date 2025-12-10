Un posto su cinque lo crea il Pnrr | ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sta contribuendo significativamente alla creazione di posti di lavoro in Italia, influenzando il mercato del lavoro nel periodo 2025-2029. Tra cambiamenti demografici, trasformazioni settoriali e investimenti pubblici, il Pnrr rappresenta un elemento chiave nel mantenimento e nello sviluppo dell’occupazione nel paese.

Roma, 8 dicembre 2025 – Il mercato del lavoro italiano entra nel quinquennio 2025-2029 con un equilibrio delicato, che intreccia dinamiche demografiche, trasformazioni settoriali e un ruolo determinante degli investimenti pubblici. Secondo il Rapporto Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro – realizzato grazie anche al finanziamento del Fondo sociale europeo – il fabbisogno complessivo di occupati nel Paese arriverà a 3,3-3,7 milioni di unità tra turnover e nuova occupazione, ma la crescita effettiva dello stock dipenderà in larga parte dal contributo del Pnrr. Il dato decisivo è netto: senza gli investimenti del Pnrr lo stock occupazionale diminuirebbe di circa 130mila unità, mentre con la piena realizzazione delle misure previste si arriverebbe a una crescita fino a 679mila occupati nei cinque anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

