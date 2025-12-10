Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 15 Al 19 Dicembre 2025 | il ritorno di Okoro sconvolge Gennaro!

Il ritorno improvviso di Okoro manda nel panico Gennaro mentre Viola riscopre i suoi sentimenti per Eugenio. Raffaele affronta la scelta più difficile della sua vita e cerca il nuovo portiere di Palazzo Palladini. Settimana esplosiva a Un Posto al Sole: il ritorno di Okoro getta Gennaro nel panico mentre sospetti e verità ribaltano gli equilibri di Palazzo Palladini. Viola ritrova il coraggio di avvicinarsi a Eugenio e tra i due nasce una nuova possibilità inaspettata. Marina e Roberto attendono risposte decisive sulla morte di Assane mentre ogni mossa di Okoro diventa cruciale. Intanto Raffaele affronta il difficile distacco dal suo ruolo e cerca in tutti i modi di convincere Rosa a diventare la nuova portiera. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

