Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 15 Al 19 Dicembre 2025 | il ritorno di Okoro sconvolge Gennaro!
Il ritorno improvviso di Okoro manda nel panico Gennaro mentre Viola riscopre i suoi sentimenti per Eugenio. Raffaele affronta la scelta più difficile della sua vita e cerca il nuovo portiere di Palazzo Palladini. Settimana esplosiva a Un Posto al Sole: il ritorno di Okoro getta Gennaro nel panico mentre sospetti e verità ribaltano gli equilibri di Palazzo Palladini. Viola ritrova il coraggio di avvicinarsi a Eugenio e tra i due nasce una nuova possibilità inaspettata. Marina e Roberto attendono risposte decisive sulla morte di Assane mentre ogni mossa di Okoro diventa cruciale. Intanto Raffaele affronta il difficile distacco dal suo ruolo e cerca in tutti i modi di convincere Rosa a diventare la nuova portiera. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
I dubbi di Rosa su Edoardo, domani a . Ecco la trama di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/un-posto-al-sole-anticipazioni-10-dicembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro". Al capocondomino viene in mente ciò che in tutto il resto d’Italia fanno ormai da decenni: sostituire il portiere con i videocitofoni. Di @ardigiorgio Vai su X
Anticipazioni Un Posto al Sole 15-19 dicembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Lo riporta tvserial.it
