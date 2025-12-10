Un Posto al Sole anticipazioni 11 dicembre | la riunione per il pensionamento di Raffaele riserva sorprese
Le anticipazioni di Un Posto al Sole dell'11 dicembre svelano una riunione importante dedicata al pensionamento di Raffaele, che riserva diverse sorprese. Gli abitanti di Palazzo Palladini si preparano ad affrontare nuove dinamiche e colpi di scena, mettendo in evidenza le tensioni e le emozioni che caratterizzeranno il prossimo episodio della soap partenopea.
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Con la fine dell'anno infatti, la serie partenopea si avvicina a spegnere la sua trentesima candelina. Nell' episodio di giovedì 10 dicembre assisteremo a una riunione di condominio molto importante, quella in cui gli inquilini di Palazzo Palladini dovranno decidere cosa fare dopo l'uscita di scena di Raffaele. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
