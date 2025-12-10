Un pomeriggio tra letteratura e memoria | Farini premia le Penne dell' Appennino

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025

Domenica 14 dicembre a Farini si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario

Domenica 14 dicembre alle ore 16 alla Sala comunale di piazza Guglielmo Marconi 10 di Farini (Piacenza) si terrà la premiazione dei vincitori del Concorso letterario "Penne dell'Appennino".Successivamente si terrà la proiezione del documentario "Gente di Rompeggio" di Tiziano Sossi.

