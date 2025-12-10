Un pomeriggio tra letteratura e memoria | Farini premia le Penne dell' Appennino
Domenica 14 dicembre a Farini si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario
Domenica 14 dicembre alle ore 16 alla Sala comunale di piazza Guglielmo Marconi 10 di Farini (Piacenza) si terrà la premiazione dei vincitori del Concorso letterario "Penne dell'Appennino".Successivamente si terrà la proiezione del documentario "Gente di Rompeggio" di Tiziano Sossi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
A mezzogiorno #FabioStassi terrà il reading tratto da #Bebelplatz, piccola orazione civile in difesa della letteratura, mentre oggi pomeriggio omaggio a #Camilleri con Viola Ardone, Giulia Caminito, Marco Malvaldi, Gianfranco Marrone, Giordano Meacci e Van Vai su X
Oggi a mezzogiorno in Sala Cometa Fabio Stassi terrà il reading tratto da Bebelplatz. Piccola orazione civile in difesa della letteratura, mentre oggi pomeriggio in Sala Luna un omaggio ad Andrea Camilleri in compagnia di Viola Ardone, Giulia Caminito, Marc - facebook.com Vai su Facebook