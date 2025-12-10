un percorso per diventare baby sitter

Il nuovo corso di formazione per baby sitter, promosso dal Centro per le famiglie – Servizio Infanzia del Comune, offre un percorso strutturato e gratuito per chi desidera sviluppare competenze professionali nella cura dei bambini. Le iscrizioni sono già aperte e si chiudono il 31 dicembre, offrendo un'opportunità per acquisire conoscenze e qualifiche nel settore.

Un percorso strutturato, gratuito e pensato per chi vuole trasformare la cura dei bambini in una vera competenza professionale: è il nuovo corso di formazione per baby sitter promosso dal Centro per le famiglie – Servizio Infanzia del Comune, con iscrizioni già aperte e in chiusura il 31 dicembre. Il progetto offre l’opportunità di accedere all’ albo comunale delle baby sitter, strumento sempre più utilizzato dalle famiglie alla ricerca di figure formate e affidabili. L’albo è consultabile sul sito del Municipio (sezione Scuola e Formazione) o al Centro per le famiglie in via Pirandello 12. Il corso prenderà il via a gennaio e prevede 20 ore di lezioni teoriche, sia in presenza sia online, oltre a un periodo di tirocinio pratico nei servizi educativi comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it