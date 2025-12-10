Un percorso dedicato ai diritti
Questo articolo esplora un percorso dedicato ai diritti, evidenziando l'importanza di una comunità che si impegna a riflettere, confrontarsi e investire sui valori fondamentali della convivenza civile. Un cammino condiviso che punta a rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà tra i cittadini, promuovendo una società più giusta e inclusiva.
Una comunità che riflette, si confronta e sceglie di investire sui valori fondanti della convivenza civile. È questo il senso della Settimana dei Diritti promossa dal Comune di Marciano della Chiana, un percorso che ha toccato temi come parità, contrasto alle discriminazioni, rispetto e cultura della legalità. L’iniziativa nasce nel quadro delle celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo, figura simbolo della Toscana illuminata che per prima abolì la pena di morte e legò la politica alla dignità della persona. "Partendo dalla sua esperienza – ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenuto alla giornata conclusiva– abbiamo tradotto in chiave attuale un messaggio universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dalla sala parto ai consultori: al Papa Giovanni un open day dedicato al percorso nascita
Dalla sala parto ai consultori: all’ospedale Papa Giovanni un open day dedicato al percorso nascita
Tornano i laboratori gratuiti di 'Area giovani', con una novità: c'è il percorso dedicato allo sport
Ricordiamo che per partecipare al percorso “Navigare le relazioni”, dedicato ai genitori di ragazzi e ragazze in età preadolescenziale e adolescenziale, c’è tempo fino a domani mattina alle 10 per confermare l’iscrizione. Il percorso si svolgerà: Mercoledì - facebook.com Vai su Facebook
Un percorso dedicato ai diritti - Una comunità che riflette, si confronta e sceglie di investire sui valori fondanti della convivenza civile. lanazione.it scrive
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro" agi.it
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua lanazione.it
Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto" liberoquotidiano.it
Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tutti lanazione.it