Questo articolo esplora un percorso dedicato ai diritti, evidenziando l'importanza di una comunità che si impegna a riflettere, confrontarsi e investire sui valori fondamentali della convivenza civile. Un cammino condiviso che punta a rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà tra i cittadini, promuovendo una società più giusta e inclusiva.

Una comunità che riflette, si confronta e sceglie di investire sui valori fondanti della convivenza civile. È questo il senso della Settimana dei Diritti promossa dal Comune di Marciano della Chiana, un percorso che ha toccato temi come parità, contrasto alle discriminazioni, rispetto e cultura della legalità. L’iniziativa nasce nel quadro delle celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo, figura simbolo della Toscana illuminata che per prima abolì la pena di morte e legò la politica alla dignità della persona. "Partendo dalla sua esperienza – ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenuto alla giornata conclusiva– abbiamo tradotto in chiave attuale un messaggio universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it