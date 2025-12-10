un parco per don ettore parroco per 44 anni

A dieci anni dalla sua scomparsa, Finale ricorda con affetto monsignor Ettore Rovatti, parroco per quasi 44 anni. La sua presenza ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità, testimoniata dall'affetto e dal rispetto che ancora oggi si respirano tra i cittadini. Un parco dedicato a don Ettore rappresenta il simbolo duraturo della sua figura e del suo impegno.

A distanza di dieci anni dalla sua scomparsa, a Finale il ricordo di monsignor Ettore Rovatti è ancora vivo: don Ettore è stato parroco di Finale per quasi 44 anni, accompagnando la comunità cittadina con la sua umanità, la sua fede, la sua cultura, la sua prudenza e la sua saggezza. Da sabato prossimo un parco di Finale porterà il suo nome: proprio ieri, infatti, il Comune ha annunciato che l'area verde a fianco dell'ex Seminario (fra le vie don Bosco e Don Orione) verrà intitolata al sacerdote. Nei mesi scorsi la commissione Toponomastica (composta da Giovanni Barbi, Gianluca Borgatti, Giorgio Gozzi, Celso Malaguti e Massimiliano Righini, oltre che dai capogruppo delle forze politiche presenti in consiglio comunale) aveva avanzato la proposta dell' intitolazione che il Comune ha poi presentato alla Prefettura: qualche giorno fa è arrivata l'autorizzazione definitiva.