Un nuovo trattore per sgombero neve e antighiaccio in forze alla protezione civile
La protezione civile di Bibbiena amplia il proprio parco mezzi con l’arrivo di un nuovo trattore Landini 5-100 ES Plus, del 2025. Questo veicolo, dedicato alle operazioni di sgombero neve e lotta all’ghiaccio, rafforza le capacità di intervento durante le emergenze invernali, migliorando la sicurezza e l’efficienza delle operazioni sul territorio.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – E’ un trattore Landini 5-100 ES Plus (anno 2025), i l nuovo mezzo arrivato nel parco macchine della protezione civile del Comune di Bibbiena. Un’acquisizione recente dotato di lama spalaneve, di catene anteriori e di uno spandisale professionale con tramoggia in acciaio inox. Sarà impiegato sia per lo sgombero neve che per la prevenzione ghiaccio su strada. L’acquisto è stato realizzato tramite un finanziamento regionale – “Bando per acquisto di mezzi eo attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada” (D.G.R. 1189 del 24102024) – con copertura del 90% della spesa, per un valore complessivo di 81. 🔗 Leggi su Lanazione.it
