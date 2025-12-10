un modello ispirato allo spazio

Il nuovo orologio digitale al quarzo ’Rotocall’ di Seiko trae ispirazione dall’iconico Astronaut A829-6029 degli anni ’80, un modello che ha accompagnato numerose missioni spaziali. Questo design unico richiama l’estetica e l’epoca delle esplorazioni spaziali, offrendo un tributo stilistico all’universo astronautico senza aver mai fatto parte dell’equipaggiamento NASA.

Il nuovo orologio digitale al quarzo ’Rotocall’ di Seiko è ispirato all’iconico Astronaut A829-6029 degli anni ’80, design che ha accompagnato gli equipaggi in oltre 160 missioni spaziali, pur non essendo mai stato in dotazione alla Nasa. Fu scelto da astronauti del calibro di Sally Ride, la prima donna americana nello spazio nel 1983, Kathryn Sullivan e Anna Lee Fisher. La continuità estetica del Rotocall rispetto agli esemplari indossati in missione evidenzia l’impegno di Seiko per la praticità e il legame con l’esplorazione spaziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net