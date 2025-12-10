Un Milan indomabile con Pulisic | l’americano vince il premio di MVP

Il Milan torna in cima alla classifica grazie a una rimonta emozionante contro il Torino. Tra i protagonisti della partita, Christian Pulisic si distingue, conquistando il titolo di MVP. L'americano si conferma elemento fondamentale per i rossoneri, contribuendo alla vittoria e rafforzando la leadership della squadra nel campionato.

Il Milan conquista nuovamente la vetta della classifica grazie ad una rimonta stupenda contro il Torino: premiato Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

