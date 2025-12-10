Un Milan indomabile con Pulisic | l’americano vince il premio di MVP
Il Milan torna in cima alla classifica grazie a una rimonta emozionante contro il Torino. Tra i protagonisti della partita, Christian Pulisic si distingue, conquistando il titolo di MVP. L'americano si conferma elemento fondamentale per i rossoneri, contribuendo alla vittoria e rafforzando la leadership della squadra nel campionato.
Il Milan conquista nuovamente la vetta della classifica grazie ad una rimonta stupenda contro il Torino: premiato Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Home Mercato Video Foto Rosa - In un Milan con una vera e propria rivoluzione in atto, con un mercato fatto di grandi addii, Christian Pulisic sarà uno dei punti fermi della squadra rossonera. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Milan di forza a Udine: doppio Pulisic e Fofana, Landucci talismano Allegri - 3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A, giocata al Bluenergy Stadium di Udine. Scrive tuttosport.com
