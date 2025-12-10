Un malessere ferma i test di Rovanperä

Mercoledì mattina, Rovanperä ha dovuto interrompere i test a causa di un malessere, dopo aver completato 32 giri con la monoposto #8 di KCMG. La sessione si è concentrata sulla raccolta dati e sull'adattamento ai parametri tecnici della Super Formula, una categoria nota per il suo elevato carico aerodinamico e la sensibilità alle regolazioni.

