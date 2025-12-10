Un inverno senza gabbie parte la campagna Lndc per adottare i cani dei rifugi padovani

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lndc Animal Protection avvia la campagna “Un inverno senza gabbie” per promuovere l’adozione responsabile dei cani dei rifugi padovani, offrendo a questi animali la possibilità di trascorrere il periodo più freddo in un ambiente familiare e accogliente. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare e offrire una seconda possibilità a questi amici a quattro zampe.

Lndc Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la Campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi presso i due rifugi Lndc in provincia di Padova: il "Rifugio san Francesco". 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

