Un inverno senza gabbie parte la campagna Lndc per adottare i cani dei rifugi padovani
Lndc Animal Protection avvia la campagna “Un inverno senza gabbie” per promuovere l’adozione responsabile dei cani dei rifugi padovani, offrendo a questi animali la possibilità di trascorrere il periodo più freddo in un ambiente familiare e accogliente. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare e offrire una seconda possibilità a questi amici a quattro zampe.
Lndc Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la Campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi presso i due rifugi Lndc in provincia di Padova: il "Rifugio san Francesco". 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"Un inverno senza gabbie”, la campagna Lndc Animal Protection per adottare i cani del rifugio di strada Martinella
A Messina parte ‘Un Inverno senza Gabbie’: LNDC Animal Protection invita all’adozione dei cani del rifugio Millemusi
A Palermo parte "Un inverno senza gabbie": invito all'adozione dei cani del rifugio di viale Diana
“Un inverno senza gabbie”, parte la Campagna LNDC Animal Protection per adottare i cani nel rifugio di Anguillara Sabazia - L’associazione lancia un appello alla cittadinanza: adottate un cane e salvatelo dal freddo, dal buio e dalla solitudine, ancora più duri in questa stagione ... Come scrive tunews24.it
