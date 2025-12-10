Un inverno senza gabbie parte la Campagna Animal Protection per adottare i cani nel rifugio a Cava
La Lega Nazionale del Cane Animal Protection avvia la campagna “Un inverno senza gabbie” per promuovere l’adozione responsabile dei cani nei rifugi di Cava. L’iniziativa mira a trovare nuove famiglie ai cani in attesa, offrendo loro un’opportunità di vita migliore durante i mesi più freddi dell’anno.
La Lega Nazionale del Cane Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la Campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi nella sede LNDC presso il canile municipale in via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Messina. “Un inverno senza gabbie”, la campagna per adottare i cani del rifugio Millemusi L’associazione Lndc lancia un appello alla cittadinanza... - facebook.com Vai su Facebook
A Messina parte ‘Un Inverno senza Gabbie’: LNDC Animal Protection invita all’adozione dei cani del rifugio Millemusi ift.tt/0swEg1j ift.tt/cLrx5ws Vai su X
“Un inverno senza gabbie”, parte la Campagna LNDC Animal Protection per adottare i cani nel rifugio di Anguillara Sabazia - L’associazione lancia un appello alla cittadinanza: adottate un cane e salvatelo dal freddo, dal buio e dalla solitudine, ancora più duri in questa stagione ... Come scrive tunews24.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it