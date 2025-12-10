Un inverno senza gabbie parte la Campagna Animal Protection per adottare i cani nel rifugio a Cava

La Lega Nazionale del Cane Animal Protection avvia la campagna “Un inverno senza gabbie” per promuovere l’adozione responsabile dei cani nei rifugi di Cava. L’iniziativa mira a trovare nuove famiglie ai cani in attesa, offrendo loro un’opportunità di vita migliore durante i mesi più freddi dell’anno.

