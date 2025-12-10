Un grande scrittore scrive per scrivere E stop

Ilfoglio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atto di scrivere va oltre la semplice creazione di parole: è un gesto di rispetto e passione per l’arte della scrittura. Un grande scrittore, nel mettere polpastrello alla tastiera, rende omaggio al processo stesso, trasformando ogni parola in un tributo alla magia di mettere nero su bianco.

Quando un grande scrittore mette polpastrello alla tastiera la sua scrittura è un omaggio all’atto di scrivere. Difficile che lo intenda come “esprimere sé stesso”, paturnia tardis. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

un grande scrittore scrive per scrivere e stop

© Ilfoglio.it - Un grande scrittore scrive per scrivere. E stop

'Passeggiata bassaniana', alla scoperta dei murales con i brani del grande scrittore ferrarese

Gangi celebra Andrea Camilleri nel centenario della nascita, dedicata una piazzetta al grande scrittore