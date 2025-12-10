Un golosissimo week-end dell’Immacolata con Barga in cioccolato

L'edizione 19 di Barga in Cioccolato, svoltasi dall’6 all’8 dicembre, ha registrato un’affluenza record grazie a un crescente entusiasmo del pubblico, favorito dal lungo week-end dell’Immacolata. La manifestazione si è confermata un successo, offrendo un weekend all’insegna del gusto e della dolcezza, con un’affluenza particolarmente intensa nelle giornate di domenica e lunedì.

Bilancio più che positivo per Barga in Cioccolato, edizione 19 andata in scena dal 6 all'8 dicembre. È stato un crescendo di pubblico che soprattutto domenica e lunedì, complice anche il lungo fine settimana allungato dalla festa dell'Immacolata, ha favorito un afflusso da record per la manifestazione. Hanno fatto buoni affari gli stand del cioccolato presenti che hanno lavorato molto soprattutto nelle ore pomeridiane quando l'afflusso di gente è stato maggiore. Hanno lavorato anche i banchi di lavori artigianali che hanno arricchito l'offerta dell'antico Castello. Barga vecchia ha accolto tutti con il suo fascino unico e sono piaciute anche le varie iniziative di cornice come la presenza della Befana e quella, ormai divenuta fissa, di Willy Wonka, che hanno fatto la gioia dei più piccoli.