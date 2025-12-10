Un giardino per tutti da oggi è l’Orto Botanico

Oggi, mercoledì 10 dicembre, l’Orto Botanico e Museo Botanico si trasforma nell’evento “Un giardino per tutti”. Un’occasione speciale per scoprire una nuova app che potrebbe migliorare significativamente la qualità di vita delle persone con disabilità, rendendo il giardino accessibile e inclusivo per tutti i visitatori.

Per un giorno, oggi, mercoledì 10 dicembre, l’Orto e Museo Botanico diventerà “Un giardino per tutti” e farà conoscere una app che potrebbe cambiare la vita delle persone affette da disabilità. A partire dalle 15 sarà infatti il cuore di un importante evento che porta la sua firma e quella delle istituzioni Autismo Pisa, l’IRCCS Fondazione Stella Maris e università con il sostegno del Lions Club Pisa Certosa. L’incontro “Un giardino per tutti” sarà dedicato al tema della salute mentale e dell’autismo, con particolare attenzione alle difficoltà sensoriali e alle opportunità di accessibilità culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it