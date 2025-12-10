Un furgone mi ha presa in pieno Brutto incidente per l’ex gieffina come sta

Un grave incidente ha coinvolto l’ex gieffina Angelica Baraldi, nota anche come speaker di Radio Globo. L’episodio, descritto sui social dall’ex concorrente del Grande Fratello, ha causato grande preoccupazione e apprensione. Ecco cosa è successo e come sta attualmente Angelica.

Momenti di grande paura per Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello e attuale speaker di Radio Globo, che ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale. Attraverso un lungo post su Instagram, la giovane ha condiviso quanto accaduto e le sensazioni vissute in quegli istanti drammatici: “ Ero ferma in coda. Dallo specchietto ho visto arrivare un furgone a tutta velocità. Non ha frenato, mi ha presa in pieno ”. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto. “ Io ero la prima”, ha spiegato Angelica, aggiungendo di aver riportato un trauma cranico, dolori forti alle costole e al bacino, ma di essere riuscita a rimanere cosciente durante l’intero episodio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Un furgone mi ha presa in pieno”. Brutto incidente per l’ex gieffina, come sta

Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi: “Un furgone mi ha presa in pieno, fortissimo l’impatto”

“Un furgone mi ha presa in pieno” Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi ? Vai su Facebook

Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi: “Un furgone mi ha presa in pieno, fortissimo l’impatto” - Angelica Baraldi, ex con corrente del Grande Fratello, ha avuto un incidente d'auto: "Ero ferma in coda, un furgone a tutta velocità mi ha preso ... Secondo fanpage.it