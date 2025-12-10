Un fischietto ai bimbi per chiamare gli elfi
Nel magico scenario di Castel Toblino, i bambini potranno vivere un'esperienza unica natalizia. Un fischietto speciale permetterà di chiamare gli elfi di Babbo Natale, che con la sua slitta farà una visita speciale al Castello della Natività. Un'occasione incantata per immergersi nell’atmosfera delle feste e scoprire le meraviglie del periodo natalizio.
Babbo Natale, con la sua slitta, farà una visita al Castello della Natività, che quest’anno per la prima volta sarà ospitato nel fiabesco scenario di Castel Toblino. In occasione di questa rassegna – che regala emozioni con una mostra di presepi artigianali, dimostrazioni dal vivo di mestieri antichi e canti tradizionali trentini – ogni bambino riceverà un fischietto speciale da suonare la sera della vigilia per chiamare gli Elfi e guidarli fino a casa. Gioco e magia perché nessun bimbo rimanga senza il suo dono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Babbo Natale e il suo elfo Babbaclown Un trio d' eccezione oggi a Voghera, ospiti del negozio Bersani Bimbi Letterine scritte ed imbucare Foto scattate con i personaggi natalizi Pacchetti confezionati ed incartati da babbaclown Prezzemolo, fischietto, Tinilla ri
