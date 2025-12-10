un fischietto ai bimbi per chiamare gli elfi

Nel magico scenario di Castel Toblino, i bambini potranno vivere un'esperienza unica natalizia. Un fischietto speciale permetterà di chiamare gli elfi di Babbo Natale, che con la sua slitta farà una visita speciale al Castello della Natività. Un'occasione incantata per immergersi nell’atmosfera delle feste e scoprire le meraviglie del periodo natalizio.

