Un errore gigante! | l’allenatore attacca il club prima di Benfica-Napoli

Prima della sfida decisiva contro il Benfica, l’allenatore del Napoli ha rivolto dure critiche al club, definendo un errore gigante alcune scelte recenti. Con l’obiettivo di garantirsi la qualificazione agli ultimi turni di Champions League, i partenopei sono pronti a dare il massimo in questa fondamentale partita.

Per evitare brutte sorprese negli ultimi due turni di Champions League, il Napoli farà di tutto per battere il Benfica questa sera. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di salire a quota dieci punti in classifica. A gennaio, poi, le ultime due sfidanti saranno Copenaghen e Chelsea. Questa notte, dunque, è importantissima. Conte spera che i suoi siano al meglio, a partire di McTominay. Sul centrocampista scozzese è arrivato anche il commento di Josè Mourinho. Retroscena di Mourinho su McTominay: è successo a Manchester. Scott McTominay ha fatto il suo esordio con la prima squadra del Manchester United proprio con Mou in panchina: "L'unica cosa che Scott mi deve è che io ho lasciato in panchina Pogba per farlo giocare.