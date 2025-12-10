Un dono che salva la vita | a Enaip arriva il defibrillatore donato da Pieri Group

Pieri Group Srl Società Benefit e Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets uniscono le forze nell’iniziativa “Ogni cuore conta – Un dono che protegge la vita” per sensibilizzare sulla prevenzione e il primo soccorso, donando un defibrillatore alla struttura Enaip. Un gesto che mira a rafforzare la sicurezza e la consapevolezza nelle comunità educative.

Con l’iniziativa “Ogni cuore conta – Un dono che protegge la vita”, Pieri Group Srl Società Benefit e Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets collaborano per promuovere una cultura della prevenzione e del primo soccorso, a partire dal mondo dell’istruzione.L’evento in programma oggi, mercoledì, presso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesena, Pieri Group dona un defibrillatore a Enaip VIDEO - Si è tenuta nella mattina di oggi mercoledì 10 dicembre, presso la sede Enaip di Cesena, la consegna di un defibrillatore Dae da parte di Pieri ... Scrive corriereromagna.it

A Natale il dono più bello è quello che salva una vita! Anche quest’anno il nostro albero AVIS splende grazie alla luce di chi sceglie di donare. Ogni pallina rappresenta un gesto di solidarietà, ogni luce un grazie a tutti voi che rendete possibile la magia - facebook.com Vai su Facebook

«Sperare è partecipare: questo è un dono che Dio ci fa. Nessuno salva il mondo da solo. E neanche Dio vuole salvarlo da solo: Lui potrebbe, ma non vuole, perché insieme è meglio. Partecipare ci fa esprimere e rende più nostro ciò che alla fine contemplere Vai su X