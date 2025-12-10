Un dono che salva la vita | a Enaip arriva il defibrillatore donato da Pieri Group

Pieri Group Srl Società Benefit e Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets uniscono le forze con l’iniziativa “Ogni cuore conta – Un dono che protegge la vita” per promuovere la prevenzione e il primo soccorso nelle scuole. Con la donazione di un defibrillatore, rafforzano l’importanza di sensibilizzare e preparare le nuove generazioni a intervenire in situazioni di emergenza.

Con l’iniziativa “Ogni cuore conta – Un dono che protegge la vita”, Pieri Group Srl Società Benefit e Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets collaborano per promuovere una cultura della prevenzione e del primo soccorso, a partire dal mondo dell’istruzione.L’evento in programma oggi, mercoledì, presso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

