Un brutto Napoli perde con il Benfica | adesso il percorso in Champions diventa durissimo

Il Napoli cade pesantemente contro il Benfica, subendo una sconfitta di 2-0 che complica il cammino nel girone di Champions League. I gol di Rios e Barreiro mettono in seria difficoltà la squadra partenopea, ora chiamata a una pronta reazione per mantenere vive le speranze di qualificazione.
Napoli, risentimento muscolare al tibiale posteriore per Lobotka - Il calciatore si è dovuto fermare nel prepartita di Coppa Italia contro il Cagliari a causa di un fastidio muscolare ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
L'ex Napoli lancia l'avvertimento dal Portogallo: "Il Benfica provocherà il Napoli, faranno un brutto gioco psicologico per destabilizzarlo come successo con lo Sporting" - facebook.com Vai su Facebook