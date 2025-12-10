Un bambino diventato Papa | casting a gennaio

Ecodibergamo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio in scena il nuovo spettacolo «Un bambino diventato Papa», che racconta la storia di Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII. Per l’interpretazione del giovane Roncalli, si cercano bambini tra i 7 e i 9 anni, estroversi, socievoli e disinvolti, con una parlata sicura. Un’opportunità per i più piccoli di entrare nel mondo del teatro e della memoria storica.

IL NUOVO SPETTACOLO. AAA cercasi bambino fra i 7 e 9 anni, estroverso, socievole, con una parlata sicura e disinvolta, che interpreterà il ruolo del giovane Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, nello spettacolo di narrazione dal titolo «Un bambino diventato Papa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

un bambino diventato papa casting a gennaio

© Ecodibergamo.it - «Un bambino diventato Papa»: casting a gennaio

bambino diventato papa casting«Un bambino diventato Papa»: casting a gennaio - AAA cercasi bambino fra i 7 e 9 anni, estroverso, socievole, con una parlata sicura e disinvolta, che interpreterà il ruolo del giovane Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa ... ecodibergamo.it scrive