Un aperitivo per ripensare l’umano

Domani alle 19, la Biblioteca delle Oblate a Firenze ospiterà un evento del ciclo “IDENTITIES”, un aperitivo dedicato a riflettere sull’umano. Un’occasione per esplorare temi legati all’identità e alla condizione umana attraverso interventi e confronto tra partecipanti, in un ambiente stimolante e conviviale.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Domani alle 19 la Biblioteca delle Oblate ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo “IDENTITIES. Leggere il contemporaneo”, promosso dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva, insieme al Comune di Firenze e alla Fondazione CR Firenze, nell’ambito della cornice intitolata “Identità, legami e scrittura – Aperitivo con gli autori”. Nella Sala storica Dino Campana, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti presenteranno il loro ultimo saggio “Macchine celibi. Meccanizzare l’umano o umanizzare il mondo?” pubblicato da Il Mulino. Ad introdurre sarà Matteo Abriani; dialogherà con loro Andrea Simoncini, sulle letture di Federica Miniati e con gli interventi musicali di Francesco Gherardi e Fabrizio Mocata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un aperitivo per ripensare l’umano

