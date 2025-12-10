Un anno fa la strage di Calenzano La lettera al marito scomparso | Quel giorno si è sgretolato tutto

Un anno dopo la tragedia di Calenzano, familiari e amici si riuniscono per ricordare le vittime di quella drammatica giornata. Le emozioni sono intense, tra abbracci e lacrime, mentre si commemorano i loro cari e si riflette sulla perdita improvvisa che ha segnato profondamente la comunità.

Calenzano (Firenze), 10 dicembre 2025 – Si tengono per mano, si abbracciano, non trattengono le lacrime quando vengono citati i nomi dei loro cari che, da un anno esatto, non ci sono più. Sono un muro i familiari delle vittime dell'esplosione del deposito Eni di Calenzano mentre assistono alla scopertura del monumento realizzato nell'area del parco della Fogliaia, su proposta dell'Anmil di Firenze, per ricordare le vittime di quella strage.

