Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà | svelata la 24esima edizione del calendario de ' Gli Elefanti'

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata la 24ª edizione del calendario de 'Gli Elefanti', intitolato “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”. Un progetto che unisce arte e solidarietà, accompagnando il 2026 con immagini e messaggi che promuovono valori di generosità e impegno sociale.

