Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà | svelata la 24esima edizione del calendario de ' Gli Elefanti'

È stata presentata la 24ª edizione del calendario de 'Gli Elefanti', intitolato “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”. Un progetto che unisce arte e solidarietà, accompagnando il 2026 con immagini e messaggi che promuovono valori di generosità e impegno sociale.

Svelato il calendario 2026 “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”, giunto alla sua 24esima edizione. Protagonisti assoluti del calendario sono i ragazzi delle scuole medie Orceoli e La Nave, autori delle opere che arricchiscono ogni mese dell’edizione 2026. A firmare i disegni Lucia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

