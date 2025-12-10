Un anno con il pittore Calderoni | il nuovo Calendario d’Arte 2026 tra opere ricordi e omaggi alla città
Il Calendario d’Arte 2026 prodotto da Dotprint di Cesena rende omaggio al pittore Adelmo Calderoni, celebrando il suo talento attraverso opere e ricordi. Un anno di arte e memoria, con un focus speciale sulla città e il suo contributo culturale. Un progetto che unisce creatività e tradizione, offrendo agli appassionati un calendario ricco di significato e bellezza.
E’ dedicato al pittore Adelmo Calderoni il Calendario d’Arte 2026 prodotto dall’azienda Dotprint di Cesena, specializzata nel settore della stampa offset e digitale. Si tratta della quinta pubblicazione del genere, dopo quelle delle scorse annate dedicate ad altri noti pittori cesenati del ‘900 e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Oggi nel 1641 moriva il pittore fiammingo #AntoonVanDyck. (ABRAMO E ISACCO, anno 1617 circa, Olio su tela, 119 × 178 cm, Národní galerie, #Praga). #9dicembre. Vai su X
Il seicentesco pittore fiammingo aveva realizzato questo dipinto, tornato visibile al pubblico dopo un restauro lungo un anno, per la residenza siciliana di Giuseppe Branciforte Barresi e Santapau, conte di Mazzarino e principe di Butera Vai su Facebook
