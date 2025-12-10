Un anno con il pittore Calderoni | il nuovo Calendario d’Arte 2026 tra opere ricordi e omaggi alla città

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calendario d’Arte 2026 prodotto da Dotprint di Cesena rende omaggio al pittore Adelmo Calderoni, celebrando il suo talento attraverso opere e ricordi. Un anno di arte e memoria, con un focus speciale sulla città e il suo contributo culturale. Un progetto che unisce creatività e tradizione, offrendo agli appassionati un calendario ricco di significato e bellezza.

E’ dedicato al pittore Adelmo Calderoni il Calendario d’Arte 2026 prodotto dall’azienda Dotprint di Cesena, specializzata nel settore della stampa offset e digitale. Si tratta della quinta pubblicazione del genere, dopo quelle delle scorse annate dedicate ad altri noti pittori cesenati del ‘900 e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica