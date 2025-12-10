Ultimo saluto a Ivano Rinaldi un paese in lacrime
Si svolgerà venerdì 12 dicembre alle ore 15 il funerale di Ivano Rinaldi, il trentino scomparso domenica 7 dicembre ad Alba. La cerimonia si terrà nella chiesa parrocchiale di Strigno, dove amici e familiari si riuniranno per un ultimo saluto a Ivano, un uomo profondamente amato dalla comunità.
Ivano Rinaldi: cos’è successo nell’incidente della Langhe? - L’incidente avvenuto ieri pomeriggio nelle Langhe ha segnato una tragica perdita: Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale di Siad, società di servizi legata a Dao, ha perso la vita ad Alba. Riporta alphabetcity.it
