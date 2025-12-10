Ultimissime Inter LIVE | KO tra le polemiche col Liverpool gli infortuni e il colloquio Marotta Zwayer
Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter: dalla sconfitta controversa contro il Liverpool agli infortuni, fino al colloquio tra Marotta e Zwayer. Restate con noi per tutte le news più recenti e dettagli sulle vicende nerazzurre.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 10 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 9 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 8 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 7 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 10 DICEMBRE. Rigore Wirtz, Marotta a colloquio con l'arbitro a fine gara.
Ultimissime Inter LIVE: tutto pronto per la partita contro l’Ajax! Le ultime su Lookman e sulla formazione di stasera. Su San Siro…
Probabili formazioni Ajax Inter, Chivu valuta varie novità rispetto alla Juve: le ultimissime
Ultimissime Inter LIVE: le condizioni di Lautaro e le scelte di Chivu per l’Ajax, pronto il ribaltone tra i pali!
Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea, Lazio e Roma: le ultimissime Vai su X
Le ultimissime verso Inter-Liverpool: rientro di un titolare dal 1' in difesa Vai su Facebook
Una trattenuta di maglia del difensore nerazzurro viene punita dall'arbitro all'on field review. Secondo ko consecutivo in Champions - Una trattenuta di maglia del difensore nerazzurro viene punita dall'arbitro all'on field review. Da gazzetta.it
