UeD anticipazioni | Sabrina in lacrime tornano Cinzia e Rocco Flavio annuncia la scelta

L'episodio di Uomini e Donne del 9 dicembre si è rivelato ricco di emozioni e sorprese nel Trono Over. Tra lacrime, ritorni inattesi e decisioni importanti, i protagonisti hanno dato vita a una puntata intensa e movimentata, lasciando i fan con molte domande e aspettative per i prossimi sviluppi.

Registrazione decisamente movimentata quella di Uomini e Donne del 9 dicembre. In tale occasione ci sono state svariate dinamiche che hanno animato il Trono Over, tra cui il ritorno di Cinzia Paolini e Rocco Bruno, ma non solo. Flavio Ubirti ha dichiarato di essere pronto a compiere la sua scelta, la quale verrà registrata la prossima settimana. Intanto, nella registrazione in questione si è sbilanciato parecchio manifestando la sua preferenza. Nuova lite tra Gemma e Mario, Sabrina Zago scoppia in lacrime a Uomini e Donne. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 9 dicembre riportate su Lollo Magazine rivelano che Gemma Galgani ha avuto una discussione con Mario Lenti.

