Ue | Sensi ' politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale'

Iltempo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Sensi sulla mancanza di coinvolgimento dei cittadini nella politica europea, sottolineando come questa assenza rappresenti una crisi morale. Attraverso le parole di Michele Serra, si evidenzia l'importanza di una partecipazione attiva per rafforzare l'integrazione e la credibilità dell'Unione Europea.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Condivido la saggezza coraggiosa di Michele Serra oggi su La Repubblica. E rilancio. Se la 'politica' non è in grado nemmeno di convocare una piazza sull'Europa, cioè sulla linea di confine che dovrebbe dirci, non è una sconfitta dei partiti, ma la loro, la nostra bancarotta morale". Così il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ue sensi politica che non convoca piazza per europa 232 in bancarotta morale

© Iltempo.it - Ue: Sensi, 'politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale'

Ue: Sensi, 'politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale' - Se la 'politica' non è in grado nemmeno di convocare una piazza sull'Europa, cioè sull ... Segnala iltempo.it