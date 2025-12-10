Ue | Sensi ' politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale'
L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Sensi sulla mancanza di coinvolgimento dei cittadini nella politica europea, sottolineando come questa assenza rappresenti una crisi morale. Attraverso le parole di Michele Serra, si evidenzia l'importanza di una partecipazione attiva per rafforzare l'integrazione e la credibilità dell'Unione Europea.
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Condivido la saggezza coraggiosa di Michele Serra oggi su La Repubblica. E rilancio. Se la 'politica' non è in grado nemmeno di convocare una piazza sull'Europa, cioè sulla linea di confine che dovrebbe dirci, non è una sconfitta dei partiti, ma la loro, la nostra bancarotta morale". Così il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
? Filippo Sensi: “Discutiamo di un programma che sciolga i nodi dell’economia e della politica estera” Leggi l'articolo #Politica - facebook.com Vai su Facebook
"LA SCALA DI VERONA S.N.C. DI ARIANNA SENSI E C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ue: Sensi, 'politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale' - Se la 'politica' non è in grado nemmeno di convocare una piazza sull'Europa, cioè sull ... Segnala iltempo.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
Curva Nord, proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi internews24.com
Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz parlami.eu
Energia su misura: con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi panorama.it
Merv: La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci. nerdpool.it
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it