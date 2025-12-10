Ue | Sensi ' politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale'

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Sensi sulla mancanza di coinvolgimento dei cittadini nella politica europea, sottolineando come questa assenza rappresenti una crisi morale. Attraverso le parole di Michele Serra, si evidenzia l'importanza di una partecipazione attiva per rafforzare l'integrazione e la credibilità dell'Unione Europea.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Condivido la saggezza coraggiosa di Michele Serra oggi su La Repubblica. E rilancio. Se la 'politica' non è in grado nemmeno di convocare una piazza sull'Europa, cioè sulla linea di confine che dovrebbe dirci, non è una sconfitta dei partiti, ma la loro, la nostra bancarotta morale". Così il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.