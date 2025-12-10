Ue | Renzi ' problema non è Trump ma l' Europa se non cambia muore'

Renzi sottolinea che il vero problema dell’Europa non è Trump, ma la necessità di un cambiamento interno. Mentre torna in Italia da Bruxelles, riflette sulle sfide e le opportunità che attendono l’Unione, evidenziando l’urgenza di riforme per evitare che l’Europa

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Sono su un volo Bruxelles Roma. E mentre rientro in Italia mi tornano in mente le discussioni di questi giorni sul futuro dell'Europa. Che Trump sia. Trump è evidente a tutti. È evidente a chi lo ama, anche dalle nostre parti, ma è sempre più evidente anche a chi sta smettendo di votarlo: i media parleranno poco di Miami, ma la vittoria a sorpresa di una sindaca dem in questa città vale più della vittoria scontata a NYC". Lo scrive Matteo Renzi sui social. "Il nodo però non è ciò che dice Trump ma ciò che fa (e non fa) l'Europa. Non è colpa di Trump se abbiamo riempito di burocrazia senz'anima i palazzi di Bruxelles, non è colpa di Trump se abbiamo fatto il Green Deal o abbiamo rifiutato l'innovazione, non è colpa di Trump se non facciamo nulla per trattenere la fuga dei cervelli.