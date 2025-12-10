Ue il Belgio pronto a ricorsi legali | No all' uso degli asset russi

Il Belgio si prepara a possibili azioni legali contro l'Unione Europea, in risposta all'ipotesi di utilizzare l'articolo 122 del Trattato per finanziare il prestito di riparazione all'Ucraina, basato sugli asset sovrani russi. Il primo ministro Bart De Wever ha sottolineato la volontà di opporsi all'adozione di decisioni a maggioranza qualificata, evidenziando le tensioni tra Bruxelles e Bruxelles.

Un'altra bomba russa sull' Unione europea. A sganciarla però non è Mosca, ma Bruxelles stessa: il primo ministro Bart De Wever ha avvertito infatti che il Belgio non esclude ricorsi legali se sarà costretto ad accettare l'utilizzo dell' articolo 122 del Trattato, con una decisione Ue a maggioranza qualificata e non all'unanimità, per finanziare il prestito di riparazione all' Ucraina basato sugli asset sovrani russi. Lo riporta Belga. Il ricorso a tale articolo "si avvicina a una misura sanzionatoria ", ha detto il premier belga, e per questo dovrebbe richiedere l'unanimità. Ha ribadito la volontà di trovare una soluzione che consenta di continuare il sostegno finanziario a Kiev, cercando alternative ai beni russi in gran parte in Belgio su conti Euroclear. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it