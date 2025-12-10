Udinese la sconfitta contro il Genoa ha lasciato il segno! Pozzo non ha gradito e Runjaic…

L'ultima sconfitta contro il Genoa ha suscitato reazioni importanti in casa Udinese. Dopo il brutto risultato, il presidente Pozzo ha espresso il suo disappunto, mentre l'allenatore Runjaic ha commentato la partita in conferenza stampa, evidenziando le criticità di questa battuta d'arresto e le sfide future della squadra.

Udinese, brutto ko contro il Genoa! Pozzo non ha gradito l'ennesimo passo falso e Runjaic ha voluto presentarsi in conferenza L'inatteso ko interno contro il Genoa ha lasciato il segno in casa Udinese. Scrive La Gazzetta dello Sport che il patron Gino Pozzo non ha gradito l'ennesimo passo falso casalingo, maturato in una partita che .

